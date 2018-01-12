В Северной Осетии закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды

В Северной Осетии закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за плохой погоды, сообщает «Юга.ру».

Запрещено движение любого транспорта по участку трассы Владикавказ — Ларс на выезд из России до особого распоряжения.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на границе находится 69 транспортных средств — 57 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

Спасатели развернули пункт обогрева. Водителям советуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее Nation News сообщало, что жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о гололедице.