В Северной Осетии закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды

Короткая ссылка
В Северной Осетии закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за плохой погоды, сообщает «Юга.ру».

Запрещено движение любого транспорта по участку трассы Владикавказ — Ларс на выезд из России до особого распоряжения.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на границе находится 69 транспортных средств — 57 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

Спасатели развернули пункт обогрева. Водителям советуют воздержаться от поездок в данном направлении.

Ранее Nation News сообщало, что жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о гололедице.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119