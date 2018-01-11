Жителей Петербурга предупредили о гололедице

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Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о гололедице, появление которой на дорогах возможно в четверг, 11 января. Об этом сообщает Nation News.

Также прогнозируется сильный ветер, сопровождающийся снегопадом в ночное и утреннее время. Температура воздуха опустится до отметки -4 °C.

Главное управление МЧС России по региону призвало проявлять предельную внимательность. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных манёвров на дорогах.

Ранее Inforeactor сообщал, что жителей Курильского и Южно-Курильского районов предупредили о мощном урагане.

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