Ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве

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Ночь на 23 января признали самой холодной с начала зимы в российской столице, сообщает НСН.

Отмечается, что столбики термометров в Москве опустились до отметки в -12,5 °С.

В некоторых районах Московской области температура воздуха опустилась до почти -20 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в регионах Уральского федерального округа действует особый режим в связи с сильными морозами.

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