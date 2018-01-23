В МЧС предупредили о снежных заносах в Удмуртии
Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Синоптики предупредили об облачной погоде. Временами будет небольшой, местами умеренный снег, слабая метель.
Также стало известно, что в регионах Уральского федерального округа действует особый режим в связи с сильными морозами, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России.
Приняты дополнительные меры для защиты населения и инфраструктуры, все экстренные, аварийно-спасательные и дежурно-диспетчерские службы работают в режиме повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что в январе в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков.