В январе в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков

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За три недели января в Москве выпало почти 90% месячной нормы осадков, сообщает m24.

Высота снежного покрова выросла до 18—22 см при норме 30 см. Выпало 37 мм осадков, что составляет 88% от нормы.

Средняя температура первых трёх недель оказалась на 5,3 °С выше нормы, рассказали в Гидрометцентре России. В начале текущей недели морозы сохранятся, что соответствует январской погоде. Осадков практически не будет.

Во второй половине недели ожидается ветер, пойдёт снег, температура воздуха будет повышаться.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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