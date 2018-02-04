В Москве из-за непогоды повалено свыше двух тысяч деревьев

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В Москве свыше двух тыс. деревьев повалено из-за непогоды.
В Москве из-за непогоды повалено свыше двух тысяч деревьев
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

«По оперативным данным, количество поваленных снегом и льдом деревьев перевалило за две тысячи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы работают в максимально усиленном режиме.

Ранее стало известно, что по меньшей мере пять человек пострадали в результате сильного снегопада в Москве. Также сообщалось, что один человек погиб из-за падения дерева и повреждения линии электропередачи.

Как передавала «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра, в Москве в воскресенье, 4 февраля, ожидается до -5 °С.

Подробнее — в материале RT.

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