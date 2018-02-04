Февральские рекорды: к понедельнику высота снежного покрова в Москве может побить столетний максимум

Сильный снегопад значительно осложнил дорожную обстановку в Москве . Из-за непогоды в российской столице образовались рекордные для воскресенья автомобильные пробки, обрушилось более двух тысяч деревьев, повреждены ЛЭП. Не обошлось и без жертв — один человек погиб, пятеро пострадали. Московское МЧС из-за снегопада создало оперативный штаб. По данным синоптиков, к исходу дня высота снежного покрова в черте города может составить 62 см, что выше рекорда 1915 года. О разгуле стихии — в материале RT.

В Москве из-за интенсивного снегопада высота сугробов может побить рекорд столетней давности, отмечают в центре погоды «Фобос». Также прогнозируется, что количество осадков, выпавших за выходные дни, составит месячную норму.

«За воскресенье выпадет еще как минимум 14-16 мм осадков, то есть за выходные в сумме получится около месячной нормы снега. Кроме того, к исходу дня высота снежного покрова может составить 62 см, что выше, чем прежнее рекордное достижение 1915 года, когда было 55 см», — говорится в пресс-релизе.

«Будет ещё хуже»

Между тем интенсивный снегопад уже привёл к значительному усложнению дорожной ситуации. Столичные власти предупреждают, что метеоусловия продолжат усугубляться и могут спровоцировать аварийные ситуации. Так, в настоящий момент в Москве повалены более двух тысяч деревьев, повреждены ЛЭП. Не обошлось и без жертв: один человек погиб, пятеро пострадали.

«Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. По последним данным, уже пять пострадавших. Сегодня, похоже, ситуация будет ещё хуже», — написал в своём Twitter мэр Сергей Собянин.

По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

Власти города подчёркивают, что делают всё возможное для ликвидации последствий разгула стихии: на улицы столицы вышло более 15 тыс. единиц техники.

«Все службы переведены в круглосуточный режим работы, работают более 15 тыс. единиц различной снегоуборочной и снеговывозящей техники. Примерно 70 тыс. рабочих заняты очисткой пешеходных зон, тротуаров и дворов», — цитирует РИАМО заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Однако интенсивность снегопада такова, что даже такое количество техники не справляется. Так, жители города публикуют в социальных сетях фотографии, на которых дороги и тротуары завалены снегом.

«Отлично чистят дороги! Как машинам выезжать?», — интересуется пользователь Виктория.

Отлично чистят дороги!!! Как машинам выезжать??? 🤬 pic.twitter.com/kKeerVYVOA — Victoria (@lexik28) February 4, 2018

«У меня во дворе дерево лежит уже дней 5», — написала пользователь AS.

У меня во дворе дерево лежит уже дней 5 pic.twitter.com/uXQB4iLZyn — AS (@itoieto) February 4, 2018

Балканский циклон

В погодном центре «Фобос» отмечают, что обильные осадки в столичный регион принёс сдвоенный циклон. Как объяснила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, один из них пришёл с Северо-Запада, в другой — со Средиземноморья через Балканы. Вместе с тем, отметила она, к вечеру интенсивность снегопада должна будет снизиться.

«К вечеру интенсивность снега должна уменьшиться, потому что идёт понижение температуры. Постепенно зона осадков будет смещаться из центра России, в частности из столичного региона. Но это не значит, что снег совершенно прекратится. Он всё равно будет идти, но не так интенсивно и, возможно, с меньшими порывами ветра, нежели те, что мы наблюдаем сейчас», — рассказала специалист RT.

Позднякова также добавила, что сегодня, 4 февраля, может быть побит рекорд 2013 года по количеству осадков.

«Суточный рекорд по осадкам для сегодняшнего дня — 18 мм. Мы даём 10—15, но не исключено, что в каких-то городах Подмосковья он будет побит», — заключила синоптик.

Спасительные холода

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, какие либо заключения о рекордах можно будет делать только на 5 февраля, когда появятся конкретные данные о количестве выпавших осадках.

«Снегопад вполне может стать уникальным. В течение двух дней месячная норма осадков в Московской, а также Калужской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Владимирской областях превысит месячную норму. Помимо этого мы прогнозируем усиление ветра до 17-18 м/с. В отдельных районах Московской области и до 20 м/с», — сказал он RT.

Специалист отметил, что всё это будет сопровождаться метелью и налипанием мокрого снега на деревьях, линиях электропередач и рекламных конструкциях. Помимо этого из-за положительной температуры накануне на дорогах образовалась и гололедица.

«Но уже сегодня ночью интенсивность осадков начнёт понижаться. Тем более, что температура уже понизилась и составляет -6°С. Завтра днём начинает постепенно повышаться давление. И уже завтра днём мы прогнозируем облачную погоду с прояснениями. Это значит, что даже можно будет увидеть солнце. И интенсивность снега заметно уменьшится. А во вторник и среду уже можно говорить, что преимущественно будет без осадков. Но температура уже будет по-настоящему зимней. Ночью преимущественно будет -10°С …-13°С. Во вторник мороз усилится до -15°С …-17°С. А днём будет на уровне -10°С …-13°С», — заявил Вильфанд.

Отклонения от нормы, по его словам, могут быть -3°С …-4°С. И в среду, и в четверг, поскольку давление будет повышаться, циклональная погода предопределяет и появление хорошо выраженного солнечного хода. Ночная температура — около -15°С, дневная — от -8°С до -10°С.

«Небольшое изменение погоды уже прогнозируется и в пятницу и субботу, когда давление начнёт понижаться. Снег будет обычным и начнёт повышаться температура: ночная — около -8°С …-10°С, дневная — в районе -5°С».

Держат удар

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, московские аэропорты сообщают, что продолжают работу.

«В целом рейсы выполняются по расписанию, но возможны кратковременные задержки в пределах 15-20 минут, связанные с попеременной очисткой взлётно-посадочных полос», — цитирует ТАСС заявления справочной Шереметьево.

В Домодедово подчеркнули, что видимость в районе аэропорта позволяет своевременно принимать и оправлять самолёты. Задержки составляют не более 25 минут, так как воздушные судна проходят противообледенительную обработку.

Служба скорой медицинской помощи в Москве также работает без сбоев, несмотря. Об этом сообщил глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Из-за погодных условий оперативная обстановка несколько сложнее, чем в обычные дни, мы контролируем ее в онлайн-режиме. Скорая работает без сбоев. Эту работу обеспечивают 1020 бригад скорой медицинской помощи и 150 бригад неотложной помощи», — сказал Хрипун. в беседе с ТАСС.

Между тем московское МЧС из-за снегопада создало оперативный штаб. В случае необходимости в ведомстве обещают развернуть на автомобильных трассах на территории Новой Москвы один мобильный и три стационарных пункта обогрева.