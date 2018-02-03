«Самый мощный февральский снегопад за столетие»: какая погода ждёт москвичей в ближайшие дни

Москву и Московскую область в эти выходные ожидает сильный снегопад. По данным столичного метеобюро, в субботу может выпасть 10—15 см снега. Интенсивные осадки будут сопровождаться низким давлением. Усиление ветра и обильный снег могут привести к метели и заносам на дорогах. При этом воздух в субботу прогреется до +2 °С. Однако к вечеру воскресенья температура начнёт снижаться, и в понедельник ожидается -10...-12 °С.

В Москве в субботу, 3 февраля, ожидаются мокрый снег, туман и температура до +2 °С. На территории столичного региона может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Атмосферное давление будет ниже нормы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Будет облачно, пройдёт снег, мокрый снег, после полудня осадки временами будут сильными. В начале дня местами возможно образование очагов тумана. Максимальная температура воздуха в столице составит от нуля до +2 °С, в Подмосковье ожидается от -2 °С до +2 °С», — цитирует РИА Новости сообщение центра.

По словам синоптиков, атмосферное давление в субботу будет ниже нормы и составит 740 мм ртутного столба. Ветер южный, 4—9 м/с.

В центре отметили, что сегодня на погоду столичного региона окажет влияние очень активная фронтальная волна с юго-запада.

В метеобюро Москвы не исключили, что в столице ожидаются самые сильные февральские снегопады в этом столетии.

«По самым скромным подсчётам, в Москве может выпасть 10—15 см снега. Это довольно много для города. Не исключено, что как минимум половина месячной нормы выпадет. Тем более в феврале месячная норма — всего 36 мм. Не исключено, что это будут самые сильные февральские снегопады за последнее столетие», — рассказала RT главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Самая ненастная погода»

В выходные москвичей ждёт самая ненастная погода за всю зиму, отметила специалист.

«В выходные дни погода будет самой ненастной за текущий зимний период. Это очень редкое явление: погоду будут определять сразу два циклона. Это циклон с Балтики, который относится к категории южных, и центр этого циклона будет как раз в Москве, там будет циркулировать очень контрастный воздух — и по температуре, и по влажности. Поэтому процесс будет протекать очень активно», — сообщила Позднякова.

© Агентство городских новостей «Москва»

По словам специалиста, в ночь на субботу, 3 февраля, столицу будет пересекать тёплый атмосферный фронт, ожидается выпадение 1-2 см снега.

В воскресенье, 4 февраля, в течение ночи временами также будет идти снег (ожидается выпадение 2—4 см).

«Температура воздуха начнёт понижаться, потому что мы постепенно будем перемещаться в тыл циклона. В утренние часы в Москве уже будет -3...-5 °С, на дорогах образуется гололедица, будет снежный накат на протяжении выходных. За счёт прохождения холодного фронта днём в воскресенье может выпасть ещё 5—10 см снега», — рассказала Позднякова.

По её словам, в понедельник, 5 февраля, также прогнозируется снег: за ночь может выпасть до 3 см осадков. Кроме того, сохранится гололедица и последует резкое понижение температуры.

«Если в субботу днём температура будет около нуля, воскресенье она начнёт понижаться и составит максимум -3...-5 °С, то в ночь на понедельник опустится уже до -10...-12 °С. В течение всего понедельника температура будет понижаться и не исключено, что к вечеру будет уже -15 °С. То есть нас ожидают резкие колебания температуры», — рассказала метеоролог.

Южный циклон

О том, что с понедельника, 5 февраля, начнётся резкое понижение температуры, сообщил и директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Уже в течение дня опустится до -10...-12 °С. Интенсивность осадков несколько ослабеет, но ветер будет по-прежнему с порывами до 15—20 м/с», — рассказал он RT.

«Во вторник погода в определённой степени улучшится. Мы не прогнозируем сильного ветра, снег будет от слабого до умеренного, но температурный фон заметно понизится. Ночные температуры -12...-17 °С, днём тоже не жарко — от -9 °С до -14 °С», — добавил синоптик.

По его словам, за три дня — субботу, воскресенье и понедельник — может выпасть порядка 25—30 мм снега.

«Дело в том, что на Москву с Чёрного моря перемещается южный циклон. Несмотря на ласковое название «южный», эти циклоны, как правило, приносят большие проблемы для жителей любой страны, в частности — европейской части России», — пояснил он.

© Агентство городских новостей «Москва»

Директор Гидрометцентра предупредил, что интенсивные осадки и усиление ветра приведут к метели и заносам на дорогах.

Он подчеркнул, что и в субботу, и в воскресенье будет разным — то мокрым, то лёгким, пушистым. Поэтому заносы на дорогах будут ещё более заметны.

Что касается давления, то в связи с движением южного циклона оно будет понижаться.

Также по теме Возвращение к зимнему сценарию: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе 7 января температура в Москве повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений — +3,5 °С. Впрочем, по словам синоптиков, уже...

Но это не будет катастрофически, рекордно низкое давление. Около 733—736 мм ртутного столба — ниже, чем обычно, но не рекордно. А с 5-го числа начнётся повышение давления.

«Я бы не сказал, что такие колебания давления очень сильно сказываются... Скорее, резкие скачки температуры, когда в субботу будет 0 °С, а в понедельник — уже -10...-12 °С. Самое главное — ветровой режим и осадки, из-за которых погода будет по-настоящему некомфортной: метель, заносы, транспорт будет перемещаться с трудом», — отметил Вильфанд.

Штормовое предупреждение

Директор Гидрометцентра сообщил, что чуть южнее Москвы — в Центрально-Чернозёмных областях, в Калужской, Тульской областях — кроме снега и мокрого снега прогнозируется ещё и дождь, поскольку температура там будет выше нулевой отметки (до +3 °С). Наиболее же сильные осадки ожидаются в Тульской, Рязанской и Владимирской областях.

Напомним, в Центральном федеральном округе (ЦФО) на 4—5 февраля объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

«Активный южный циклон в выходные станет причиной ухудшения погодных условий в областях центра Европейской России», — сообщили синоптики.

Отмечается, что под влиянием активного южного циклона в большинстве областей ЦФО ожидается сильный снег, мокрый снег, ветер будет усиливаться до 15—20 м/с.

Жителей Московского региона также предупредили, что 3 февраля ожидается сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 12—17 м.

Работа транспорта

Накануне, 2 февраля, службы московского метрополитена перевели на усиленный режим работы из-за снегопада.

«При обильных осадках в Москве уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, что позволяет избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизм эскалатора, также проводится постоянный мониторинг течей и влажности для предотвращения сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования», — сообщили в информационном центре транспортного комплекса.

Кроме того, к снегопаду также полностью подготовлен наземный городской транспорт. В настоящий момент на маршрутах в столице курсируют свыше 6,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев.

Центр организации дорожного движения Москвы призывает водителей быть внимательными на дороге в связи со снегопадом.