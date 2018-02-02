Синоптик сообщила, что предстоящие выходные в Москве будут самые ненастными за зиму

В Москве 3 и 4 февраля могут стать самыми ненастными днями этой зимы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Предстоящие выходные будут ненастными, возможно, самыми ненастными за всю зиму, потому что у нас с запада и с юга будут подходить циклоны, они сольются, и общий циклон будет очень мощным», — цитируют Позднякову РИА Новости.

По её словам, снег будет идти с ночи на субботу. Согласно расчётам выпадет от 5 до 10, местами до 15 см снега.

«Температура повысится до нуля, может быть, до слабоположительных значений. Часть снега будет подтаивать, на дорогах будет снежная каша, снег будет облеплять ветки деревьев, на дорогах возможен снежный накат», — пояснила синоптик.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.