МЧС предупредило о сильном снеге и метели в Москве 3 февраля

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В Московском регионе 3 февраля ожидается сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 12—17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.
МЧС предупредило о сильном снеге и метели в Москве 3 февраля
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В ведомстве сообщили, что снег ожидается в течение суток местами по Московской области и Москве.

В МЧС предупредили, что возможны снежные заносы на дорогах и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.

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