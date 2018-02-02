МЧС предупредило о сильном снеге и метели в Москве 3 февраля

В Московском регионе 3 февраля ожидается сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 12—17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве сообщили, что снег ожидается в течение суток местами по Московской области и Москве.

В МЧС предупредили, что возможны снежные заносы на дорогах и налипание мокрого снега на провода и деревья.

Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.