МЧС предупредило о сильном снеге и метели в Москве 3 февраля
В Московском регионе 3 февраля ожидается сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 12—17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.
- © Агентство городских новостей «Москва»
В ведомстве сообщили, что снег ожидается в течение суток местами по Московской области и Москве.
В МЧС предупредили, что возможны снежные заносы на дорогах и налипание мокрого снега на провода и деревья.
Ранее сообщалось, что в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
НСН сообщала, что ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы в Москве.
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