Синоптики прогнозируют метель и заносы на дорогах в Москве в выходные

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал, что в Москве в выходные ожидаются заносы на дорогах и обледенение из-за нулевой температуры.

«В субботу и в воскресенье будут настоящие снегопады. На Москву с Чёрного моря перемещается южный циклон. Он, как правило, приносит большие проблемы для жителей страны. Прогнозируется резкое повышение температуры. Если в ночь на пятницу было -10 °С, то ночью с пятницы на субботу ожидается -2...+1 °С. В течение дня осадки усилятся, порывы ветра могут достигать 12 м/с. Это приведёт к метели и заносам на дорогах. Кроме того, нулевая температура подразумевает обледенение. В воскресенье Москва окажется в центре циклона. Температура понизится до -3...-5 °С, ветер усилится до 15—20 м/с и возрастёт интенсивность осадков», — сообщил он.

Вильфанд также рассказал о погоде в начале следующей недели. По его прогнозам, с понедельника, 5 февраля, температура будет понижаться и уже в течение дня опустится до -10...12 °С. Во вторник ожидается умеренный снег, будет ветрено. Температура продолжит понижаться 7 и 8 февраля, но ожидается солнечная погода и отсутствие ветра.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и метели в столице 3 февраля.