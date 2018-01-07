Возвращение к зимнему сценарию: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе

7 января температура в Москве повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений — +3,5 °С. Впрочем, по словам синоптиков, уже вечером столбики термометров опустятся ниже нуля. При этом умеренные морозы сохранятся и на следующей неделе. При этом медики советуют метеозависимым людям чаще выходить на свежий воздух и есть больше овощей. О погоде в российской столице в ближайшие дни — в материале RT.

На Рождество в Москве повторился абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений: столбики термометров поднялись до отметки +3,5 °С. Впрочем, уже вечером 7 января в столице ожидается резкое похолодание до -2… -4 °С. Об этом RT сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также рассказал, какая погода ожидает москвичей на следующей неделе.

«Суточный ход температуры пошёл в обратную сторону, на понижение. Связано это с тем, что с северо-запада надвигается холодный атмосферный фронт, который после 18 часов заставит показания термометров уйти поздним вечером в устойчивые минусы. На дорогах образуется гололедица, всё это будет сопровождаться локальными скоротечными зарядами снега, усилением ветра с порывами до 12—17 м/с», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, в ближайшие дни ожидаются умеренные морозы.

«Завтра к утру уже -4... -9 °С , днём 8 января — -1... -6 °С. По сути, зима вернёт свои позиции, хотя и не в полной мере, поскольку температура не будет дотягивать до климатической нормы. Напомню, для января в Москве положено -12… -13 °С ночью, днём — -5… -6 °С» , — заметил синоптик.

В то же время в столице ожидается солнечная погода, отметил Тишковец.

«В начале недели станет больше солнца, меньше облаков. Бодрящие умеренные морозы, которые вернут погоду в зимний сценарий. И мороз, и солнце, день чудесный», — сказал специалист погодного центра.

По его словам, умеренные морозы будут сохраняться ближайшие 7—10 суток.

«Пока мы не видим ни очередных волн оттепели, ни какого-то сибирского морозного армагеддона. Всё достаточно ровно, и месяц пока очень тёплый», — заключил он.

РИА Новости

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, что резкая смена температуры чревата пониженным давлением. Если сосудистая система человека нетренированная, то она может дать сбой, поэтому врач рекомендует принимать антиагрегантные препараты — аспирин и ему подобные.

«Эти препараты позволят улучшить состояние крови, разжижить её», — сказала Лапа.

По её словам, метеозависимым людям следует чаще быть на свежем воздухе и употреблять больше овощей.

«Когда мы двигаемся, наш организм работает более активно, все природные катаклизмы пережить проще... И самое главное — не нагружать систему белками, не употреблять много мясных продуктов, стараться есть больше овощей, пить воды. Вода — это наполняемость сосудов, стабильное давление», — добавила медик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха в Москве на Рождество повторила абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений: столбики термометров поднялись до +3,5 °С.

«Сегодня, повторю, абсолютный температурный рекорд для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве. Температурный максимум был установлен 7 января 2007 года и равнялся +3,5 °С», — сказал сотрудник метеобюро.

Как сообщили в МЧС, 8 января утром в столице ожидаются усиление ветра, снегопад и гололедица.

«В связи с подходом новой циклонической ложбины с северо-запада, утром ожидаются усиление юго-западного ветра с порывами 13—18 м/с, осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололедица», — отметили в министерстве. По данным экстренной службы, такая погода сохранится в течение суток.

В ведомстве предупредили, что при непогоде возможны местами ухудшение видимости, затруднения в движении транспорта, заторы и аварийные ситуации на дорогах.

Снег и усиление ветра, по прогнозам, также будет наблюдаться 8 января и в Северной столице.

«8 января в Санкт-Петербурге ожидается снег, местами метель. Ветер западный, северо-западный 7—12 м/с, порывы 15—18 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении МЧС.

В воскресенье, 7 января, в Петербурге температура воздуха составила -3 °С, ветер до 8 м/с, облачность низкая.

Как сообщалось ранее, из-за прогнозируемого усиления ветра и возможного повышения уровня воды в городе решили закрыть затворы Комплекса защитных сооружений от наводнений. Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 см выше ординара.

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В Центральном регионе России, по прогнозам синоптиков, «апрельская» погода вскоре сменится заморозками. Устоявшийся в последние месяцы западный фронт развеют потоки полярного воздуха.

«В средние широты России начнёт прорываться холодный атмосферный фронт, за которым хлынет полярный воздух. В итоге на северную половину Европейской России вернутся заморозки», — рассказал Тишковец.

Синоптики отмечают, что в целом 2017 год стал для России аномально тёплым. Средняя температура на протяжении всего года была выше нормы.

«В течение года в разных регионах страны регистрировались максимальные значения среднемесячной температуры. В целом по России это произошло в марте. В этом же месяце максимум был достигнут в Уральском, Сибирском федеральных округах и на севере Дальневосточного округа. В апреле данное событие повторилось на севере Дальнего Востока, а в декабре осуществилось в Южном и Уральском федеральных округах. За весь год среднемесячные температуры воздуха ни в одном районе России ни разу не достигали значений, близких к экстремально низким температурам», — отмечают в Гидрометцентре России.