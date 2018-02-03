Синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков 3 февраля в Москве

Синоптики предупредили жителей Москвы о выпадении в субботу, 3 февраля, до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».