Синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков 3 февраля в Москве
Синоптики предупредили жителей Москвы о выпадении в субботу, 3 февраля, до половины месячной нормы осадков в городе и на территории Московского региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
«По нашим расчётам, сегодня на территории Московской области и Москвы выпадет от трети до половины месячной нормы осадков», — цитирует агентство работников службы.
Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
НСН передавала, что в Москве ночь на 23 января стала самой холодной с начала зимы.
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