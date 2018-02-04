Синоптики рассказали, когда в Москве уменьшится интенсивность снегопада

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Марианна Чурсина
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, как долго в Москве продлится непогода.
Синоптики рассказали, когда в Москве уменьшится интенсивность снегопада
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«К вечеру интенсивность снега должна уменьшиться, потому что идёт понижение температуры. Постепенно зона осадков будет смещаться из центра России, в частности из столичного региона. Но это не значит, что снег совершенно прекратится. Он всё равно будет идти, но не так интенсивно и, возможно, с меньшими порывами ветра, нежели те, что мы наблюдаем сейчас», — сказала она.

Позднякова также добавила, что сегодня, 4 февраля, может быть побит рекорд 2013 года по количеству осадков.

«Суточный рекорд по осадкам для сегодняшнего дня — 18 мм. Мы даём 10—15, но не исключено, что в каких-то городах Подмосковья он будет побит», — заключила синоптик.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что в регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация.

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