Власти Подмосковья заявили о чрезвычайной метеорологической ситуации в регионе

Пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что в регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация.

«В регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог», — говорится в сообщении в Instagram.

Отмечается, что вопросы энергетики также находятся на контроле и все обрывы линий электропередачи, которые произошли за ночь, были оперативно устранены.

Правительство региона, муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают усилия по недопущению кризисных ситуаций. Так, по словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова, дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области из-за сильного снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения.