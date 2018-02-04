Власти Подмосковья заявили о чрезвычайной метеорологической ситуации в регионе

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области сообщила, что в регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация.

«В регионе наблюдается чрезвычайная метеорологическая ситуация. Все муниципальные, дорожные службы в усиленном режиме занимаются чисткой дорог», — говорится в сообщении в Instagram.

Отмечается, что вопросы энергетики также находятся на контроле и все обрывы линий электропередачи, которые произошли за ночь, были оперативно устранены. 

Правительство региона, муниципальные и дорожные службы следят за происходящим и прилагают усилия по недопущению кризисных ситуаций. Так, по словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова, дорожные службы работают в круглосуточном режиме. 

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Московской области из-за сильного снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения. 

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