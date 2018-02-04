В Подмосковье из-за снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения

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В некоторых районах Московской области из-за сильного снегопада произошли сбои в системе энергоснабжения. Об этом сообщает Интерфакс.

При этом отмечается, что серьёзных сбоев не было зафиксировано.

«Эпицентр пришёлся на север и запад Московской области. Наблюдались отключения в городских округах Истра, Солнечногорск, Наро-Фоминск, Руза, Пушкинском и Можайском районах», — сообщили агентству в Министерстве энергетики региона.

В пресс-службе также заявили, что отключения не были длительными.

«Особо отметим, что отключения энергоснабжения длились от 11 минут до 1 часа 48 минут, то есть длительных отключений на территории не было», — отметили в ведомстве.

В настоящее время, по данным представителей министерства, усилен контроль за работой подстанций, организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала.

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