Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений

По данным на 21:00, на базовой метеостанции на ВДНХ с утра выпало 14 мм осадков в эквиваленте воды, что стало рекордом для 3 февраля. Об этом сообщили в метеобюро Москвы и области.

«Нынешний снегопад принёс максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что снегопад ослабнет лишь к утру понедельника, 5 февраля.

Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

МЧС предупредило о сильном снеге и гололёде в Москве 4 февраля.

17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.