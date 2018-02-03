Прошедший в Москве снегопад стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений
«Нынешний снегопад принёс максимальное количество осадков за всю историю метеонаблюдений. Прежний максимум зафиксирован в 1957 году, когда выпало 11,2 мм осадков в эквиваленте воды», — приводит сообщение Интерфакс.
Отмечается, что снегопад ослабнет лишь к утру понедельника, 5 февраля.
Ранее в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
МЧС предупредило о сильном снеге и гололёде в Москве 4 февраля.
17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.