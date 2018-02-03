МЧС предупредило о сильном снеге и гололёде в Москве 4 февраля

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В Московском регионе 4 февраля ожидается сильный и мокрый снег, гололедица и усиление ветра с порывами до 13—18 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве отметили, что на дорогах местами может образоваться гололедица, снежные заносы.

Также в МЧС сообщили о возможности повреждения линий электропередачи, налипания мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков в Москве.

Также в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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