МЧС предупредило о сильном снеге и гололёде в Москве 4 февраля
В ведомстве отметили, что на дорогах местами может образоваться гололедица, снежные заносы.
Также в МЧС сообщили о возможности повреждения линий электропередачи, налипания мокрого снега на проводах и деревьях.
Ранее синоптики предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков в Москве.
Также в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.