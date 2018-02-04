Число пострадавших из-за сильного снегопада в Москве возросло до пяти

Короткая ссылка
По меньшей мере пять человек пострадали в результате сильного снегопада в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он сообщил, что один человек погиб из-за падения дерева и повреждения линии электропередачи, ещё двое получили травмы.
Число пострадавших из-за сильного снегопада в Москве возросло до пяти
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — написал Собянин в Twitter.

Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сильным снегопадом и ветром до 20 м/с.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru