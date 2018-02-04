Число пострадавших из-за сильного снегопада в Москве возросло до пяти
По меньшей мере пять человек пострадали в результате сильного снегопада в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он сообщил, что один человек погиб из-за падения дерева и повреждения линии электропередачи, ещё двое получили травмы.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«По последним данным, уже пять пострадавших. Будьте осторожны. По прогнозу, погода будет ухудшаться», — написал Собянин в Twitter.
Столичный главк МЧС выпустил предупреждение в связи с сильным снегопадом и ветром до 20 м/с.
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