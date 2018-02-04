МЧС Москвы предупредило о ветре до 20 м/с в ближайшие часы
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«В ближайшие 1—2 часа и до конца суток 4 февраля в Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Московской областях и городе Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололёд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер усилится до 15—20 м/с, на дорогах местами ожидается сильная гололедица и снежные заносы.
МЧС предупреждает о затруднении движения транспорта и напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростного режима и сохранения достаточной дистанции между машинами.
Ранее сообщалось, что в Москве за неполные сутки выпало более половины месячной нормы осадков.
В Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
«Юга.ру» передавало, что в Краснодарском крае продлили до 5 февраля экстренное предупреждение о лавиноопасности.