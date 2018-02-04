В Москве почти за сутки выпало более половины месячной нормы осадков

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В Москве с 09:00 3 февраля до 06:00 4 февраля выпало 19 мм осадков, что составило 53% от месячной нормы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.

Как отмечается, для февраля норма осадков составляет 36 мм.

При этом снегопад 3 февраля стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений в Москве, до этого максимум осадков был зафиксирован в 1957 году.

Ранее стало известно, что снегопад ослабнет лишь к утру понедельника, 5 февраля.

Кроме того, в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.

17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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