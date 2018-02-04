В Москве почти за сутки выпало более половины месячной нормы осадков
Как отмечается, для февраля норма осадков составляет 36 мм.
При этом снегопад 3 февраля стал рекордно мощным за всю историю метеонаблюдений в Москве, до этого максимум осадков был зафиксирован в 1957 году.
Ранее стало известно, что снегопад ослабнет лишь к утру понедельника, 5 февраля.
Кроме того, в Центральном федеральном округе объявили штормовое предупреждение на 4—5 февраля.
17 января ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.