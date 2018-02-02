В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение о лавиноопасности

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В Краснодарском крае решили продлить экстренное предупреждение о лавиноопасности, сообщает портал «Юга.ру». Оно будет действовать со 2 по 5 февраля.

По данным Ростовского гидрометцентра, лавиноопасно в горах на отметках выше 1000 м.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности. В частности, туристам советуют не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать склонов крутизной более 30 градусов, где высока вероятность схода лавин.

Правила поведения при попадании под лавину можно найти на сайте ГУ МЧС России по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале водителей-новичков призвали на садиться за руль зимой.

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