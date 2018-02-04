Один человек погиб и двое пострадали из-за падения дерева и порыва ЛЭП в Москве

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Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате падения дерева и порыва линии электропередачи в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва ЛЭП. Ещё двое получили травмы», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным Собянина, в городе повалены уже 360 деревьев.

Ранее МЧС Москвы предупредило о ветре до 20 м/с в ближайшие часы.

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