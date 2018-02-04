Власти заявили о выпадении более 100% месячной нормы осадков в Москве

Более 100% месячной нормы осадков выпало в Москве, начиная с утра 3 февраля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

«Ситуация достаточно непростая: с утра вчерашнего дня до 21:00 выпало 38 см снега — это более, чем месячная февральская норма», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что к концу понедельника, 5 февраля, может выпасть ещё 15—20 см снега.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снегопад в понедельник, 5 февраля, не прекратится, и в связи с этим объявил о свободном посещении школ.



