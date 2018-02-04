Власти Москвы объявили свободное посещение школ из-за снегопада

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что снегопад в понедельник, 5 февраля, не прекратится, и в связи с этим объявил свободное посещение школ.

По словам мэра, снегопад не прекратится ни ночью, ни в понедельник, в связи с чем дорожная ситуация будет сложной.

«Посещение школ объявляем свободным», — написал Собянин в Twitter.

Ранее стало известно, что в Москве свыше двух тысяч деревьев повалено из-за непогоды.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большой.