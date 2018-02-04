МЧС предупредило о снеге и ветре в Москве в ближайшие часы

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В Москве в ближайшие часы с сохранением до утра понедельника, 5 февраля, ожидается снег, метель и порывы ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по столице.

«В ближайшие 2—3 часа с сохранением до утра 5 февраля местами в городе Москве ожидается снег, местами сильная метель; усиление ветра северной четверти с порывами 12 — 17 м/с, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве свыше двух тысяч деревьев повалено из-за непогоды.

По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на предстоящей неделе вероятность выпадения снега в Москве начиная со вторника будет не очень большой.

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