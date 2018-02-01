В конгрессе США оценили значимость «кремлёвского доклада»

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«Кремлёвский доклад» является малозначимым и лишь намекает на возможное введение санкций, заявил входящий в комитет по международным делам палаты представителей США конгрессмен Брэд Шерман.

«Посмотрите, список главных фигур в российском правительстве доступен всем, кто читает ваши публикации. Вы знаете, журнал Forbes публикует каждый год список самых богатых американцев и самых богатых людей в мире. Так что публикация списка богатых людей и влиятельных людей — это то, что многие СМИ делают постоянно», — цитирует конгрессмена РИА Новости.

По его словам, «список является малозначимым».

«Это намёк на то, что, может быть, против кого-то из списка могут когда-нибудь ввести санкции, но если мы были бы серьёзно настроены в отношении санкций, то мы могли бы создать это список, когда он бы нам потребовался», — сказал Шерман.

Он также добавил, что подобный список «не так сложно подготовить». 

30 января Министерство финансов США опубликовало «кремлёвский доклад», в который внесены имена российских политиков и бизнесменов.

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