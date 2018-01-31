Захарова назвала «кремлёвский доклад» недружественным шагом истеблишмента США

Россия считает недружественным шагом американского истеблишмента публикацию «кремлёвского доклада». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Как было уже отмечено по линии администрации президента России, эти явно недружественные шаги, которые были предприняты со стороны определённой части американского истеблишмента, требуют их достаточно серьёзного и глубокого анализа, потому что, конечно, это всё по форме выглядит и абсурдно, и странно», — сказала она.

Дипломат также отметила необходимость проанализировать, что «стоит за этими действиями».

«Как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, на двусторонние отношения, и вообще, какова их конечная цель», — заключила она.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что «кремлёвский доклад» приведёт к новым антироссийским санкциям.

30 января американский Минфин опубликовал список, в который внесены российские политики и бизнесмены.

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