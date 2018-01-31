Захарова назвала «кремлёвский доклад» недружественным шагом истеблишмента США

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Россия считает недружественным шагом американского истеблишмента публикацию «кремлёвского доклада». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова назвала «кремлёвский доклад» недружественным шагом истеблишмента США
  • РИА Новости

«Как было уже отмечено по линии администрации президента России, эти явно недружественные шаги, которые были предприняты со стороны определённой части американского истеблишмента, требуют их достаточно серьёзного и глубокого анализа, потому что, конечно, это всё по форме выглядит и абсурдно, и странно», — сказала она.

Дипломат также отметила необходимость проанализировать, что «стоит за этими действиями».

«Как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, на двусторонние отношения, и вообще, какова их конечная цель», — заключила она.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин рассказал, что «кремлёвский доклад» приведёт к новым антироссийским санкциям.

30 января американский Минфин опубликовал список, в который внесены российские политики и бизнесмены.

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