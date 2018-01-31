В Совфеде назвали легкомысленным намерение США ввести санкции на основе «кремлёвского доклада»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление Минфина США о намерении подготовить санкции на основе «кремлёвского доклада».

«Они пытаются оказывать давление на Россию на протяжении многих лет. И не достигают результата — наша страна успешно решает как внутренние, так и внешние проблемы, преодолела кризис. Теперь, как сами они считают, избрали крайнюю меру (влияния на Россию. — RT): составили доклад и собираются готовить по нему санкции. Поступили они в этом крайне непрофессионально и легкомысленно. Например, включили в доклад лиц, которые уже не работают в правительстве, людей из открытого списка миллиардеров (журнала Forbes. — RT). Думаю, у них уже наступил кризис жанра — в США принимают совершенно глупые решения», — сказал Цеков.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлёвского доклада» планируется подготовить новые санкции в отношении России.

Политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию «кремлёвского доклада» США.