«Непрофессионально и легкомысленно»: США готовят санкции против России на основе «кремлёвского доклада» и разведданных

США намерены ввести новые санкции в отношении России. С таким заявлением выступил министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин. Основой для ограничительных мер станут секретная часть «кремлёвского доклада» и разведданные американских спецслужб. В Кремле отметили, что в своих решениях Вашингтон демонстрирует непредсказуемость, поэтому Москве следует проявить собранность и действовать в соответствии с национальными интересами.

Соединённые Штаты намерены ввести новые санкции в отношении России, основываясь на закрытой части «кремлёвского доклада». Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин на заседании банковского комитета конгресса.

«Призываем изучить секретную часть этого доклада, насчитывающую сотни страниц. Мы намерены использовать этот доклад и имеющиеся у нас разведывательные данные, чтобы двигаться дальше, вводя дополнительные санкции», — сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках введения новых антироссийских санкций, министр отметил, что «хотел бы быть осторожным, поскольку существует определённый порядок рассекречивания информации».

Министерство финансов США

Reuters

«Но мы сделаем это так быстро, как только возможно», — пообещал Мнучин.

Реакция России

Соединённые Штаты демонстрируют непредсказуемость, и Россия в такой ситуации должна действовать собранно и сообразно своим интересам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «кремлёвский доклад».

«Вы, наверное, сами можете с лёгкостью проанализировать звучавшие вчера из Вашингтона заявления. В самом тексте документа написано, что это никоим образом не является рестрикциями или санкциями. Далее звучат официальные заявления, что это начало санкций, а потом — взаимоисключающие слова. И так далее и тому подобное. Поэтому, к сожалению, мы имеем дело с непредсказуемыми партнёрами. И, конечно, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

Один из соавторов «кремлёвского доклада», старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Ослунд, который давал рекомендации при составлении списка имён российских политиков и бизнесменов, заявил, что фамилии в перечне были заменены перед самой публикацией.

«В самый последний момент кто-то из облечённых властью (никто пока не знает, кто именно) перечеркнул всю работу экспертов и вместо предложенных имён внёс в список имена всех чиновников высшего ранга в российской президентской администрации и правительстве, плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — приводятся слова Ослунда на сайте Атлантического совета.

Неизвестный чиновник, как отметил он, просто высмеял работу правительственных экспертов, участвовавших в подготовке доклада.

По словам Пескова, «совершенно неважно, кто там что пытался поменять в этом списке», но сам факт появления этого документа говорит о многом.

«К большому сожалению, мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави, в данном случае в этих действиях очень много противоречивости и непредсказуемости. … Здесь однозначно только то, на что вчера обратил внимание президент, — это очевидно недружественный, скорее даже враждебный акт по отношению к нашей стране», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

«Кризис жанра»

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков считает неразумными планы Белого дома по введению новых антироссийских санкций.

«Они пытаются оказывать давление на Россию на протяжении многих лет. И не достигают результата. Наша страна успешно решает как внутренние, так и внешние проблемы. Она преодолела кризис. Теперь они, как сами считают, избрали крайнюю меру (влияния на Россию. — RT): составили доклад и собираются готовить по нему санкции. При этом поступили они крайне непрофессионально и легкомысленно. Например, включили в доклад лиц, которые уже не работают в правительстве, людей из открытого списка миллиардеров (журнала Forbes. — RT). Думаю, у них уже наступил кризис жанра — в США принимают невероятно глупые решения», — сказал сенатор в разговоре с RT.

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что антироссийские санкции США дадут обратный эффект.

«У американцев ошибочная логика — они мерят по себе. Это у них крупный бизнес управляет политикой государства. А у нас наоборот: политическая элита управляет бизнес-элитой. Бизнес-элита не может надавить ни на президента, ни на правительство. Они действуют в определённых государством рамках, поэтому такая схема у нас просто не сработает. Наоборот, если будут ограничивать наших бизнесменов, то произойдёт национализация элит: те, кто занимается бизнесом в России, не смогут выводить свои капиталы в Америку, покупать там недвижимость и размещать активы. То есть в конечном счёте США работают на интересы РФ», — отметил он.

«Кремлёвский доклад»

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал так называемый «кремлёвский доклад» — список, куда вошли 210 россиян — 114 чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 бизнесменов. При этом в американском ведомстве уточнили, что это не следует рассматривать как перечень лиц, против которых введены санкции.

«Это не санкционный список. И включение в него (или в различные приложения этого доклада) отдельных лиц или компаний ни в коем случае не стоит интерпретировать как введение санкций против них. Включение в этот список также не даёт повода какому-либо из агентств вносить этих людей в любые санкционные программы», — сообщалось в документе.

У списка есть и засекреченная часть, которая не будет обнародована. Предполагается, что её огласят исключительно на закрытых заседаниях комитетов по международным делам конгресса США.

Президент России Владимир Путин назвал публикацию доклада Минфином США недружественным актом, заявив при этом, что Москва пока воздержится от ответных действий в отношении Вашингтона.

«Мы ждали этого списка. Не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги. Причём серьёзные, которые скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы внимательно будем следить за тем, как будет развиваться ситуация на практике», — сказал глава государства.

Он также отметил, что не понимает смысла публикации документов, подобных «кремлёвскому докладу».

По словам Путина, это продолжение внутриполитических процессов в США, которые вредят российско-американским отношениям.