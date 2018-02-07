В Совфеде прокомментировали «кремлёвский доклад» США

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада» в США.

«Постоянно наращивая санкции и пытаясь втянуть всё новые страны в их поддержку, они заблуждаются. Эти страны не будут идти в их фарватере до конца», — заявил сенатор.

По его словам, Вашингтон не поддержат, и, более того, ставится вопрос о постепенном снятии санкций.

Как отметил Джабаров, если американцы будут так вести себя и дальше, то всё больше стран станут от них откалываться в этом плане, и через десятилетия США сами рискуют оказаться в изоляции.

Ранее политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию «кремлёвского доклада» США.

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