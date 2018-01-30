Политолог прокомментировал публикацию «кремлёвского доклада» США

Политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию «кремлёвского доклада» США.

«В целом случилось то, чего все ожидали. Санкционный список представляет собой перечень всей значимой российской элиты», — заявил эксперт.

По его словам, это игра на обострение, что может быть опасно для американской стороны, которая понимает, что после такого шага Вашингтон практически исчерпывает аргументы в споре с Москвой.

Как считает Рябов, ответ России должен привести к усилению её сильных сторон, к укреплению опор, на которых стоит страна, и к ослаблению всех связей с западным миром.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что относится индифферентно к попаданию в так называемый кремлёвский список США.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН также оценил «кремлёвский доклад» США.