В США сурок Фил предсказал долгую зиму

В США известный сурок Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал, что зима в 2018 году продлится ещё шесть недель. Об этом сообщает Time.

Отмечается, что сурок при выходе из норки увидел свою тень, что, согласно традиции, предвещает долгую зиму.

По данным издания, большую часть времени сурок Фил проводит в своём домике, расположенном на территории городской библиотеки Панксатони.

2 февраля в США традиционно отмечается День сурка.

Ранее сообщалось, что сурки в Московском зоопарке не смогут предсказать наступление весны в День сурка.

Журнал «ПолитЭксперт» сообщал, что на собрании сотрудников Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге принято решение не будить сурков в День сурка.