В США сурок Фил предсказал долгую зиму

Короткая ссылка
В США известный сурок Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания, предсказал, что зима в 2018 году продлится ещё шесть недель. Об этом сообщает Time.

Отмечается, что сурок при выходе из норки увидел свою тень, что, согласно традиции, предвещает долгую зиму.

По данным издания, большую часть времени сурок Фил проводит в своём домике, расположенном на территории городской библиотеки Панксатони.

2 февраля в США традиционно отмечается День сурка. 

Ранее сообщалось, что сурки в Московском зоопарке не смогут предсказать наступление весны в День сурка.

Журнал «ПолитЭксперт» сообщал, что на собрании сотрудников Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге принято решение не будить сурков в День сурка.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru