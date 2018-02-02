Сурки в Московском зоопарке не смогут предсказать наступление весны в День сурка

Сурки Московского зоопарка не смогут предсказать наступление весны в День сурка, который отмечается 2 февраля.

По словам представителя пресс-службы столичного зоопарка, животные находятся в состоянии спячки.

«Наши сурки, сурки Московского зоопарка, они ещё спят. У нас вид сурков — «байбак». Они относятся к другому виду, отличающемуся от американских, и находятся немного в другой климатической зоне, поэтому эта история (с предсказанием весны. — RT) не совсем характерна для нас», — передаёт РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Ранее журнал «ПолитЭксперт» сообщал, что на собрании сотрудников Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге принято решение не будить сурков в День сурка.