Ленинградский зоопарк решил не будить сурков в День сурка

На собрании сотрудников Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге принято решение не будить сурков в День сурка, сообщает «ПолитЭксперт».

Грызунов не станут выводить из спячки ради сохранения репродуктивной функции.

Как рассказали в зоосаде, сурки должны проснуться сами. Это произойдёт не раньше весны — климатической, а не календарной. В таком случае можно будет рассчитывать на потомство грызунов уже в 2018 году.

День сурка отмечается 2 февраля.

В ноябре URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.