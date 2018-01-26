Ленинградский зоопарк решил не будить сурков в День сурка
На собрании сотрудников Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге принято решение не будить сурков в День сурка, сообщает «ПолитЭксперт».
Грызунов не станут выводить из спячки ради сохранения репродуктивной функции.
Как рассказали в зоосаде, сурки должны проснуться сами. Это произойдёт не раньше весны — климатической, а не календарной. В таком случае можно будет рассчитывать на потомство грызунов уже в 2018 году.
День сурка отмечается 2 февраля.
В ноябре URA.RU сообщало, что в зоопарке Екатеринбурга родились львята.
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