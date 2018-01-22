Госдеп намерен транслировать «независимую информацию» в КНДР

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа планирует выделить $1,5 млн на продвижение свободы слова и прав человека в КНДР с помощью радиовещания для северокорейских граждан.

Об этом свидетельствует соответствующий грант американского правительства.

Отмечается, что США планируют осуществить радиовещание для граждан КНДР из Южной Кореи, а также поставлять информацию через перебежчиков.

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента — расширение доступа жителей Северной Кореи к независимой информации, предлагающей различные точки зрения и позволяющей поближе познакомиться с условиями, в которых люди могут свободно делиться информацией и выражать своё мнение», — говорится в документе.

Подчёркивается, что с помощью радиопередач американская сторона намерена донести до граждан Северной Кореи информацию о правах человека и о международных обязательствах властей КНДР.

Ранее стало известно, что Южная Корея начала трансляцию новостей о перебежчике из КНДР, который пересёк демилитаризованную зону, на территорию Северной Кореи.

Подробнее — в материале RT.