Госдеп намерен транслировать «независимую информацию» в КНДР

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Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа планирует выделить $1,5 млн на продвижение свободы слова и прав человека в КНДР с помощью радиовещания для северокорейских граждан.

Об этом свидетельствует соответствующий грант американского правительства.

Отмечается, что США планируют осуществить радиовещание для граждан КНДР из Южной Кореи, а также поставлять информацию через перебежчиков.

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента — расширение доступа жителей Северной Кореи к независимой информации, предлагающей различные точки зрения и позволяющей поближе познакомиться с условиями, в которых люди могут свободно делиться информацией и выражать своё мнение», — говорится в документе.

Подчёркивается, что с помощью радиопередач американская сторона намерена донести до граждан Северной Кореи информацию о правах человека и о международных обязательствах властей КНДР.

Ранее стало известно, что Южная Корея начала трансляцию новостей о перебежчике из КНДР, который пересёк демилитаризованную зону, на территорию Северной Кореи. 

Подробнее — в материале RT.

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