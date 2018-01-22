На волнах свободы: США намерены развивать в КНДР гражданские права с помощью радиопередач

Госдепартамент США планирует выделить $1,5 млн на продвижение свободы слова и прав человека в КНДР. В американском правительстве хотят добиться свободного потока информации как на территорию Северной Кореи, так и из страны с помощью радиотрансляций. Цель — рассказать северокорейской аудитории о правах человека и о международных обязательствах властей. По мнению экспертов, Соединённые Штаты хотят оставаться в игре на Корейском полуострове, однако сама инициатива носит пропагандистский и фиктивный характер, так как реализовать её технически невозможно. О планах Белого дома «достучаться» до одной из самых закрытых стран мира — в материале RT.

Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США намерено выделить $1,5 млн на продвижение свободы слова и прав человека в Северной Корее. Для этого предлагается осуществлять радиовещание для северокорейских граждан из Южной Кореи и через перебежчиков, а также усилить международное давление на режим самой изолированной страны в мире.

Информация о гранте правительства США появилась накануне заявления президента США Дональда Трампа о возможности присоединиться к переговорам между Северной Кореей и Южной. Ещё в сентябре 2017 года Трамп обещал «разобраться» с Ким Чен Ыном, которого называл «коротышкой с ракетой».

Получателю гранта, которым может стать как американская, так и иностранная неправительственная и некоммерческая организация, необходимо будет содействовать свободному перемещению информации на территорию КНДР, а также из страны и внутри неё.

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США — расширение доступа жителей Северной Кореи к независимой информации, предлагающей различные точки зрения и позволяющей поближе познакомиться с условиями, в которых люди могут свободно делиться информацией и выражать своё мнение», — сообщается в пояснительной записке.

Используя радиопередачи, Соединённые Штаты планируют донести до граждан КНДР информацию о правах человека и о международных обязательствах северокорейских властей. Организация, которая победит в конкурсе, получит до $1 млн.

«Продюсирование радиопрограмм и их вещание на территории Северной Кореи, включая трансляцию радиопередач, которые создаются специально для северокорейской аудитории расположенными в Сеуле или возглавляемыми перебежчиками организациями», — так в документе поясняется назначение гранта.

Госдепу виднее

В рамках второй части гранта США планируют продвигать права человека, увеличив международное давление на КНДР. На эти цели будет выделено до $500 тыс.

Задача Госдепа США в том, чтобы «призвать правительство КНДР соблюдать свои правозащитные обязательства, усилив международное давление на последнее посредством увеличения объёмов находящейся в открытом доступе объективной и достоверной информации о состоянии прав человека в КНДР, таким образом повышая степень международной осведомлённости в этом вопросе».

Например, в рамках этого направления организациям предстоит создать и вести онлайн базу данных северокорейских тюрем и «гулагов», а также список политических заключённых.

Кроме того, необходимо будет фиксировать случаи нарушений прав человека в КНДР и собирать информацию о тех лицах, которые стоят за этими нарушениями.

На международном уровне предстоит готовить доклады и проводить правозащитные кампании на площадках ООН, а также взаимодействовать с комиссией ООН по расследованию в отношении Пхеньяна.

На страже режима

В настоящий момент жителям Северной Кореи запрещается слушать иностранные радиостанции и следить за другими СМИ, цель которых нанести вред существующему в стране режиму.

Ким Чен Ын выступает на конференции

Reuters

© KCNA

Правительство КНДР принимает меры для того, чтобы заглушить «нелегальные» радиоволны, например южнокорейскую государственную радиостанцию KBS.

В сентябре 2017 года КНДР заблокировала только запущенное радиовещание британской компании BBC на Корейский полуостров. Как сообщали СМИ, в день запуска Пхеньян заглушил радиосигнал громким шумом, так что слушатели просто не могли услышать содержание радиопрограмм. Трансляция радиочастот осуществлялась из Узбекистана и Тайваня.

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В ежегодном рейтинге неправительственной международной организации Reporters Without Borders КНДР стабильно занимает последнее место в мире по уровню свободы прессы. Например, в рейтинге 2015—2017 годов, куда вошли 179-180 стран.

«Пропагандистская уловка»

Инициатива США в отношении Северной Кореи — это, скорее, вариант фиктивно-демонстративных мер, нежели реальная попытка воздействия на граждан КНДР. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В частности, он отметил небольшую сумму гранта, выделенного на эти цели.

«Скорее, это пропагандистская машина, уловка, сделанная для самих же США. Это акция больше для граждан США, которым американская администрация будет рассказывать, как она борется с северокорейским режимом», — считает Солонников.

Эксперт отмечает, что технически осуществить трансляцию на Северную Корею возможно, но вопрос в том, услышат ли её обычные люди.

«На территории Южной Кореи можно поставить радиостанцию и начать сигнал. Важна же не трансляция, а важно, чтобы этот сигнал принимали. Точно так же можно использовать и интернет, чтобы распространять информацию, альтернативную той, что передаёт северокорейское телевидение, но у граждан нет доступа», — продолжает Солонников.

Что касается использования перебежчиков и получения информации от них для создания списка тюрем и «гулагов», то, по мнению эксперта, такие меры обречены на провал.

«С одной стороны, информация будет крайне скудной. Каждый человек будет говорить о том, что он видел сам, а это далеко не весь процесс. С другой стороны — достоверность информации. Отношение к той информации, которую дают перебежчики, в самой Северной Корее крайне негативное. Этих людей считают предателями, которые получают блага за счёт того, что клевещут на режим, который действует в стране», — рассказал он.

Солонников отметил, что ранее были попытки наладить разорванные личные контакты между семьями, часть которых живет в Южной Корее, а часть — в КНДР. Подобный обмен информацией мог бы воздействовать на северокорейское общество, но информация от перебежчиков будет восприниматься как пропаганда.

Трамп в деле

6 января 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает прямые переговоры властей КНДР и Южной Кореи относительно участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Он отметил, что переговоры между государствами стали результатом вмешательства США в ситуацию. Также американский президент заверил, что готов и сам провести телефонные переговоры с Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп говорит о Северной Корее во время брифинга

Reuters

© Jonathan Ernst

Ранее американский лидер неоднократно и в резкой форме высказывался в адрес главы КНДР.

«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твёрдая… Но я бы сделал это (провел переговоры. — RT). У меня нет никаких проблем с этим», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Напомним, что 5 января 2018 года власти Северной Кореи согласились провести переговоры с представителями Южной Кореи. А 9 января 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом прошли переговоры на высоком уровне между делегациями Северной и Южной Кореи. В итоге стороны договорились об участии северокорейской делегации и спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Вслед за этим 10 января президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин выступили с заявлением о том, как важно продолжить оказывать давление на Северную Корею.

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Руководитель Центра исследований Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Дмитрий Мосяков считает, что американский грант — это мера, которая позволяет США сохранять лицо и показывать, что они в игре и добиваются успеха.

«События на Корейском полуострове развивались таким образом, что было видно: Соединённые Штаты крайне заинтересованы в дальнейшем обострении ситуации», — сообщил эксперт, отметив, что одной из причин такого интереса является внутриполитическая ситуация в самих США, а именно угроза импичмента Трампа.

По словам Мосякова, американская администрация всегда держала наготове такое внешнеполитическое оружие, как обострение конфликта с КНДР.

«Сейчас ситуация несколько изменилась, — продолжает эксперт, имея в виду согласие КНДР на переговоры с Сеулом. — В этой ситуации США должны показать, что они главные в этой игре, что это не их промах — наоборот, они этого хотят и готовы усиливать это направление».

По мнению эксперта, США не могут признать тот факт, что КНДР оказалась куда более гибкой, чем от неё ожидали, и что Вашингтону придётся пересмотреть свои планы в отношении Пхеньяна.

Мосяков подчёркивает, что, несмотря на все позитивные сдвиги в решении проблемы Корейского полуострова, США делают ставку на смену режима, на информирование северокорейских граждан о том, «как они плохо живут и как надо жить лучше».