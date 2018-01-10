Белый дом: Трамп и Мун Чжэ Ин заявили о важности продолжения давления на КНДР

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин заявили о важности продолжения оказания давления на Северную Корею. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мун проинформировал Трампа о результатах дискуссии между КНДР и Южной Кореей 9 января и поблагодарил президента США за его влиятельное лидерство, сделавшее эти переговоры возможными», — приводит сообщение NBC News.

Отмечается, что лидеры двух стран «подчеркнули важность продолжения оказания максимального давления на КНДР».

«Трамп выразил открытость к проведению переговоров с КНДР в подходящее время и при правильных обстоятельствах», — подчеркнули в Белом доме.

Ранее Трамп исключил военные действия на Корейском полуострове, пока идёт диалог Сеула и Пхеньяна.