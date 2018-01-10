СМИ: Трамп исключил военные действия на Корейском полуострове, пока идёт диалог Сеула и Пхеньяна

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что войны на Корейском полуострове не будет, пока продолжается диалог Сеула и Пхеньяна.

Об этом информирует «Рёнхап».

Также Трамп отметил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном в надлежащий момент и при соответствующих условиях.

Ранее сообщалось, что делегацию США на Олимпийских играх в Пхёнчхане возглавит вице-президент Майк Пенс.