СМИ: Трамп исключил военные действия на Корейском полуострове, пока идёт диалог Сеула и Пхеньяна
Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что войны на Корейском полуострове не будет, пока продолжается диалог Сеула и Пхеньяна.
Об этом информирует «Рёнхап».
Также Трамп отметил, что Вашингтон готов к переговорам с Пхеньяном в надлежащий момент и при соответствующих условиях.
Ранее сообщалось, что делегацию США на Олимпийских играх в Пхёнчхане возглавит вице-президент Майк Пенс.
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