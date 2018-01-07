Трамп заявил о готовности США к переговорам с КНДР на определённых условиях
Американский лидер отметил, что готов к переговорам, а также заявил о твёрдости своей позиции.
«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твёрдая… Но я бы сделал это (провел переговоры. — RT). У меня нет никаких проблем с этим», — уточнил Трамп.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, готов ли он на переговоры с северокорейским лидером без предварительных условий, Трамп ответил отрицательно.
Ранее президент США поддержал прямые переговоры властей КНДР и Южной Кореи относительно участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.