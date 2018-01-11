Американская журналистка Иоффе ошибочно заявила об уходе российских представителей СМИ из профессии из-за угроз

Изданию The Atlantic пришлось вносить изменения в материал американской журналистки Юлии Иоффе о российских СМИ и освещении ими темы «вмешательства» России в выборы после того, как на допущенные в тексте ошибки указали бывший и нынешний сотрудники РБК.

В статье под заголовком «Что российские журналисты выяснили о российском вмешательстве в выборы» говорилось о том, что из-за некоего политического и экономического давления многие представители СМИ либо уехали из страны, либо ушли из профессии. В качестве примера Иоффе заявила о том, что авторы материала про «фабрику троллей», который был опубликован РБК, после получения угроз ушли из журналистики.

Между тем Андрей Захаров, один из авторов текста, в комментарии к посту Иоффе в Facebook иронично написал, что «даже не знал», что больше не работает в РБК. В свою очередь Полина Русяева, которая также готовила материал о «троллях», заявила, что её «уход из журнала РБК никак не связан» с данным текстом.

Впоследствии The Atlantic добавили в материал сноску, в которой говорится, что часть текста была изменена в связи с тем, что в действительности только один из журналистов ушёл из профессии и неясно, имела ли какое-либо влияние на данное решение статья про «фабрику троллей».