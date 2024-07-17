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Полиция Милуоки: у застреленного рядом со съездом республиканцев было два ножа

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Полиция американского Милуоки, где недалеко от съезда республиканцев был застрелен мужчина, опубликовала видео с нагрудной камеры сотрудника.

На записи, которую публикует издание jsonline.com, видно, что мужчина был вооружён двумя ножами и двигался по направлению к другому человеку.

Полицейские приняли решение стрелять после того, как вооружённый мужчина не выполнил приказ офицеров бросить ножи.

Ранее сообщалось, что полицейские в США застрелили вызвавшего подозрения гражданина в 2 км от национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Подробности тогда не были известны.

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