Полиция Милуоки: у застреленного рядом со съездом республиканцев было два ножа
На записи, которую публикует издание jsonline.com, видно, что мужчина был вооружён двумя ножами и двигался по направлению к другому человеку.
Полицейские приняли решение стрелять после того, как вооружённый мужчина не выполнил приказ офицеров бросить ножи.
Ранее сообщалось, что полицейские в США застрелили вызвавшего подозрения гражданина в 2 км от национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Подробности тогда не были известны.