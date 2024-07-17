Сийярто: Венгрия призывает ЕС открыть каналы коммуникации с Россией
- РИА Новости
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путём открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — пояснил Сийярто.
Ранее он сообщил, что отказ Брюсселя от переговоров с Будапештом и угроза бойкотом не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.
Министр также считает, что искать выход из украинского кризиса нужно за столом переговоров.