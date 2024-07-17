Сийярто: угрозы и шантаж со стороны ЕС не заставят Венгрию прекратить мирную миссию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ руководства ЕС от переговоров с Будапештом и угроза бойкотом не заставят его прекратить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом информирует РИА Новости. По словам дипломата, такого рода нападки побуждают Венгрию приложить больше усилий для содействия мирному урегулированию украинского кризиса. При этом Сийярто отметил, что администрация премьер-министра Виктора Орбана уже привыкла к подобного рода нападкам. Ранее Сийярто заявил, что выход из украинского конфликта нужно искать за столом переговоров. Также, по его мнению, ситуация на поле боя на Украине складывается не в пользу США и ЕС.