В НТИ рассказали про отработку сценариев беспилотников для поиска пропавших

Директор Центра развития системы технологических конкурсов фонда НТИ Юрий Молодых на полях интенсива «Архипелаг», который проходит на Сахалине, рассказал в беседе с RT о применении беспилотников для поиска пропавших людей в природной среде.

«Здесь сейчас, на Сахалине, заканчивается отработка сценариев применения беспилотников. Один из сценариев, который мы здесь отрабатываем, это поиск людей, пропавших в природной среде. В 2023 году фонд НТИ и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» совместно провели технологический конкурс по созданию нейросети, которая обрабатывает снимки с беспилотника и находит всех людей, которые на снимках есть, стоя, сидя, лёжа, в траве, частично закрытых деревьями — в тех позах, в которых люди обычно находятся на поисках», — отметил Молодых.

Он рассказал, что в прошлом году проводились испытания конкурса — сначала виртуальные, а потом, в августе и сентябре, в природной среде.

Молодых подчеркнул, что беспилотники очень хорошо помогают в поисках.

«Беспилотник пролетает, делает фотографии, человека находят. Соответственно, нейросеть этот процесс упрощает очень сильно, потому что без нейросети это делается только вручную, люди сидят и смотрят на снимки. А нейросеть достаточно хорошо работает», — отметил он.

Он также уточнил, что поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» уже полгода использует нейросеть в своих реальных поисках.

«Зимой и летом от Красноярска до западной части страны, а даже иногда и восточней тоже. То есть география широкая — север, юг, в принципе, во всех регионах, где есть беспилотники или куда можно приехать с беспилотником», — сказал Молодых.

С 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области проходит ежегодный проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2024» для индивидуальных участников, стартапов, компаний, регионов и вузов, которые развивают проекты в сфере новых технологий.