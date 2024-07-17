Звезда TikTok Белла Томпсон умерла в возрасте 10 лет
Об этом в соцсети сообщила её мать.
«Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях», — написала она.
Белла Томпсон родилась с тремя генетическими заболеваниями и страдала от карликовости.
Она стала популярна благодаря своим вдохновляющим видеороликам.
В апреле прошлого года умер популярный блогер Харрисон Гилкс из Канады, который с 2020 года боролся со злокачественной опухолью.
Последнее видео в профиле тиктокера опубликовал его брат, поблагодаривший подписчиков за поддержку.