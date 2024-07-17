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Звезда TikTok Белла Томпсон умерла в возрасте 10 лет

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Девочка-блогер Белла Томпсон, ставшая популярной в TikTok, умерла в Торонто в возрасте десяти лет.

Об этом в соцсети сообщила её мать.

«Белла мирно ушла из жизни в наших объятиях», — написала она.

Белла Томпсон родилась с тремя генетическими заболеваниями и страдала от карликовости.

Она стала популярна благодаря своим вдохновляющим видеороликам.

В апреле прошлого года умер популярный блогер Харрисон Гилкс из Канады, который с 2020 года боролся со злокачественной опухолью.

Последнее видео в профиле тиктокера опубликовал его брат, поблагодаривший подписчиков за поддержку.

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