TikTok-блогер из Канады умер в 18 лет от рака

Популярный блогер Харрисон Гилкс из Канады, который с 2020 года боролся со злокачественной опухолью, скончался. Последнее видео в профиле тиктокера опубликовал его брат, поблагодаривший подписчиков за поддержку.

Харрисон Гилкс — популярный канадский TikTok-блогер, число подписчиков которого превышало 320 тыс. В 2020 году у него была диагностирована редкая форма рака. После нескольких курсов химиотерапии и облучения у юноши наступила ремиссия, однако в 2022-м болезнь вернулась и больше не поддавалась лечению, сообщает Daily Mail.

В результате молодой человек заявил, что намерен воплотить в жизнь как можно больше вещей, о которых мечтал. В своем блоге он публиковал ролики с выполненными желаниями — поездками на музыкальный фестиваль, встречами со звёздами спорта и путешествиями.