Al Jazeera: 206 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа

Всего 206 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа за сутки через КПП «Бейт-Ханун» и «Керем-Шалом».

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (КОГАТ).

Как сказано в материале, египетские, иорданские и израильские грузовики проехали через КПП «Керем-Шалом» на юге анклава и КПП «Бейт-Ханун» на севере.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и несколько международных организаций продолжают сообщать об ограничениях Израиля на доставку помощи в анклав.

При этом израильские власти заявляют, что не ограничивают доставку гумпомощи в сектор Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях ежедневной тактической паузы в военных действиях на юге Газы с 08:00 до 19:00.