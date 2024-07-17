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Al Jazeera: 206 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа

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Всего 206 грузовиков с гумпомощью въехали в сектор Газа за сутки через КПП «Бейт-Ханун» и «Керем-Шалом».
Al Jazeera: 206 грузовиков с гуманитарной помощью въехали за сутки в сектор Газа
  • AP

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на управление по координации действий израильского правительства на палестинских территориях (КОГАТ).

Как сказано в материале, египетские, иорданские и израильские грузовики проехали через КПП «Керем-Шалом» на юге анклава и КПП «Бейт-Ханун» на севере.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и несколько международных организаций продолжают сообщать об ограничениях Израиля на доставку помощи в анклав.

При этом израильские власти заявляют, что не ограничивают доставку гумпомощи в сектор Газа.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о введении в гуманитарных целях ежедневной тактической паузы в военных действиях на юге Газы с 08:00 до 19:00.

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