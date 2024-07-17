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Над Белгородской, Брянской и Воронежской областями: средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

МО РФ: средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами

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Сергей Гусаров
Российские военные в ночь на 17 июля пресекли новые попытки Киева атаковать объекты на российской территории, заявили в Минобороны РФ. Средства ПВО уничтожили в общей сложности пять беспилотников самолётного типа над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
Над Белгородской, Брянской и Воронежской областями: средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова
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  • 17 июля 2024

    Три человека ранены в результате атаки беспилотника ВСУ села Новоивановка в Курской области, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    По его словам, ранения получил водитель грузовой машины и два работника сельскохозяйственного предприятия.

  • Представители западных стран зондируют почву для возможности переговоров с Россией, заявила в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она отметила, что глава МИД РФ Сергей Лавров накануне провёл ряд встреч, в том числе с руководителем МИД Швейцарии. Как подчеркнула Захарова, эта встреча была запрошена именно швейцарской стороной.

    По словам Захаровой, различные конференции по Украине как переговорный процесс зашли в тупик.

    «Теперь они уже поняли, что эта система не работает. «Формула мира» Зеленского никуда не продвинется, во-первых. И она никакая не формула мира — во-вторых. И самое главное — всё, что шло ей в поддержку, вот эти все конференции, какие-то саммиты, — это всё пришло к абсолютному тупику», — сказала дипломат.

  • Бойцы группировки «Запад» уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    «За сутки потери противника составили до 545 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники, в том числе два автомобиля, четыре склада с боеприпасами и 16 пунктов управления БПЛА», — сказал он.

  • Материал военкора RT Александра Пискунова о работе российских военных по освобождению Урожайного.

  • Второй раунд конференции по урегулированию украинского конфликта, вероятно, может пройти уже в 2024 году, там должна быть представлена Россия, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

    По словам Сийярто, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в 2024 году, что в Будапеште «приветствовали бы и ценили».

    Он добавил, что на конференции должны быть представлены обе стороны, чтобы она была успешной.

  • Власти Крыма намерены подсчитать ущерб от терактов на Крымском мосту, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Эта работа будет организована у нас на высоком уровне, с привлечением экспертов», — приводит его слова РИА Новости.

    Как отметил Константинов, после совершённых терактов меры безопасности на мосту усилили.

  • Взрывное устройство было сброшено на здание пожарной части в посёлке Тёткино Глушковского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    По его словам, в результате был ранен дежурный спасатель. Его доставили в больницу.

    Кроме того, вследствие атаки были повреждены служебный грузовой и личный легковой автомобили.

  • Силы ПВО за ночь сбили один БПЛА ВСУ над территорией Белгородской области и два над Воронежской областью, заявили утром 17 июля в Минобороны.

    В другом сообщении ведомство уточнило, что за ночь ещё два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

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