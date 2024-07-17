Над Белгородской, Брянской и Воронежской областями: средства ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников

МО РФ: средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над тремя регионами

Российские военные в ночь на 17 июля пресекли новые попытки Киева атаковать объекты на российской территории, заявили в Минобороны РФ. Средства ПВО уничтожили в общей сложности пять беспилотников самолётного типа над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

РИА Новости

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