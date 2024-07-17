Сийярто: второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

Второй раунд конференции по урегулированию украинского конфликта, вероятно, может пройти уже в 2024 году, на ней должна быть представлена Россия, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в 2024 году, что в Будапеште «приветствовали бы и ценили».

Сийярто также отметил большой вклад Швейцарии в организацию конференции.

Он добавил, что на конференции должны быть представлены обе стороны, чтобы она была успешной.

Кроме того, Сийярто заявил, что Венгрия призывает Евросоюз восстановить каналы связи с Москвой.